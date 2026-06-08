自民党県連は7日、定期大会を山口市内で開き、来年春の統一地方選挙で「圧勝」を目指す方針を確認しました。自民党は2月の衆院選で県内3つの小選挙区に加え、比例中国ブロックでも県連所属候補が2人とも当選しています。県連会長を務める林芳正総務大臣は「大きな信任は、大きな責任でもある」とし、次のように挨拶しました。林総務相「安定した政府があることが、いま世界の中では珍しい部類に入ってくるようになった。いただいた