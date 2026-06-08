松本剛は交流戦に入ってから状態を上げてきている（C）産経新聞社巨人が粘り強く戦っている。6月7日のロッテ戦（東京ドーム）は延長12回を戦い2-2の引き分け。【動画】この打撃を待っていた！松本剛のタイムリーシーン9回二死から絶対守護神のライデル・マルティネスが安田尚憲に同点弾を浴びたのが誤算だったが、先発の西舘勇陽は7回6安打1失点と試合を作っただけに、今後も期待が持てる内容となった。また「2番・中堅」