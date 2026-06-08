ドジャース専門メディアがスクバル獲得報道について言及した(C)Getty Imagesドジャースがタイガースのタリク・スクバルをトレードで獲得するのではと米メディアの間で噂されている。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、米全国紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者の報道に触れ、デーブ・ロバーツ監督がスクバル獲得の可能性について「我々にはそれを実現できるだけのプロスペクト（有望な若手）の資産がある」と