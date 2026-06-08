11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は7日（日本時間8日）、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合を行い、事前キャンプを終えた。森保一監督は試合後に報道陣の取材に応じ、5日間の事前キャンプを総括。「来て良かったなと思います。今日もすごく暑い中トレーニングマッチできた。選手はきつそうだったけど（モンテレイで行われる）第2戦を考えると、暑い過酷な環境の中でしっかりしたプレーをでき