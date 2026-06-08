11日開幕のW杯北中米大会に出場する日本代表は7日（日本時間8日）、メキシコ・モンテレイでU―19日本代表と完全非公開で練習試合を行い、事前キャンプを終えた。森保一監督は試合後に報道陣の取材に応じ、5日間の事前キャンプを総括。「来て良かったなと思います。今日もすごく暑い中トレーニングマッチできた。選手はきつそうだったけど（モンテレイで行われる）第2戦を考えると、暑い過酷な環境の中でしっかりしたプレーをでき
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 28歳女性死亡 夫婦の過激な趣味
- 2. 空腹の少女が1人で来店 母を逮捕
- 3. マイクラで日本周辺を再現 反響
- 4. 実刑判決の俳優 文書で近況告白
- 5. 本木雅弘 シブがき隊解散の理由
- 6. 気象庁が「津波注意報」を発表
- 7. 半年以上不明 亀を自宅裏で発見
- 8. 別の登山客に言われ遭難に気づく
- 9. 段ボールに500万円の値 人生逆転
- 10. 岸谷蘭丸、渋谷のゴミ政策を一喝
- 1. 28歳女性死亡 夫婦の過激な趣味
- 2. 空腹の少女が1人で来店 母を逮捕
- 3. 気象庁が「津波注意報」を発表
- 4. 別の登山客に言われ遭難に気づく
- 5. 脳に重い障害 約1億円支払いへ
- 6. コメ価格急落 農相に痛烈な指摘
- 7. 国山ハセン氏 TBSアナ辞めた理由
- 8. 死亡ひき逃げ事件 21歳男を逮捕
- 9. 高市氏の疑惑 続々「情報公開」
- 10. 営業が勧める「貧乏人仕様」の家
- 1. 段ボールに500万円の値 人生逆転
- 2. 海遊館「再入館禁止」発表に賛否
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. USJ内を勝手に有料案内 注意喚起
- 5. 高市首相の対応は「かなり損」
- 6. スーパーの駐車場から消火用の泡
- 7. 南スーダン調達の原油が日本到着
- 8. 2年間限定の消費税減税 議論に
- 9. 旭川殺害「なぜ泣いた」被告沈黙
- 10. 高市首相が秘書のがん公表し騒然
- 1. ヘディング脳に影響 衝撃の結果
- 2. ラオス洞窟 2人不明も捜索打切り
- 3. 韓国女優 2度の流産を経て出産
- 4. フィリピン沖でM7.8の地震
- 5. 「プーチン氏へ制裁」ウが攻撃
- 6. 台湾前総統 ネットスラング連発
- 7. 大量の下着吊るす…米女優が物議
- 8. 出演者の不倫疑惑 真相確認へ
- 9. 配信者宅に「特殊部隊」突撃か
- 10. サハラ砂漠で車壊れて…死亡者も
- 1. 瀬谷の巨大テーマパークに不穏?
- 2. 日本人女性 お相手に求める条件
- 3. グレタを「最も危険」と名指し
- 4. ヨーグルトや納豆 適切時期は
- 5. 50歳前後が一番損? 悲惨な氷河期
- 6. 就活チョロい AI使って大手内定
- 7. 妻が心を閉ざした46歳夫のひと言
- 8. 「仕事できる人」に足りないこと
- 9. 社員旅行の効果 実は絶大だった
- 10. 外銀内定者の「出身校」の共通点
- 1. 人生のホラー映画ベスト3 監督
- 2. 犬視点で描くホラー映画 7月公開
- 3. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobile」]令和のデジタルフォトフレームが予想以上に「ツカエル」ッ!!! 約1.2万円でスマホ遠隔転送＆カレンダー対応だッ!!
- 4. 安価で実用的なミニタブレットを探すなら注目！「ALLDOCUBE iPlay 80 mini Pro」は価格対性能バランスが優秀な一台
- 5. ポケモンカフェ TOKYO、リニューアル / 映像出力・PD100W充電・SDリーダーにも対応、7in1 USB-Cハブ【まとめ記事】
- 6. ハーマンミラーの新ゲーミングデスク「Coyl」は、配線を美しく隠せる
- 7. 「うな重」を実食、開発担当者が語る新商品への想い / 4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ【まとめ記事】
- 8. PCで「詰んで」AIに助けてもらった話――もうマニュアルもサポートも不要かも［道越一郎のカットエッジ］
- 9. AirPods Pro 3が売れてる 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/6/8
- 10. 【買ってみた】MacBook Neoの欠点を解消するために「 NIMASO アンチグレア フィルム」を貼ってみました！ これは満足度高いですよ
- 11. 忍び寄る何かの気配…… 『トーク・トゥ・ミー』監督コンビ最新作『ブリング・ハー・バック』戦慄のシャワーシーン［ホラー通信］
- 12. 総務省、3.5GHz帯割当における各社の申請概要を公開！ソフトバンクモバイルは他社に比べて設備投資額が半額以下に――サービス開始も一番遅い計画
- 13. “見落とされる目の日焼けリスク”に着目し、眼鏡市場が「屋外で頑張るすべての人の目を守る」プロジェクトを始動
- 14. AIになりきって他人の質問に回答できるチャットボット「Your AI Slop Bores Me」
- 15. 【今さら聞けない】LINEで離れた人と友達になるための準備、実は間違っている？
- 16. アポロ計画で人類を月へ送り届けた管制室を復元するためにNASAがKickstarterで資金集めを実施
- 17. Google検索に「公式プロフィール」機能が登場、サイトやSNSへの投稿を1か所で追えるように
- 18. モバイルルーター「Beryl 7」上でAdGuardを動かしあらゆるアプリで広告ブロック＆スマホをつないでUSBテザリングなどさまざまな機能を試してみたよレビュー
- 19. 「事情も聞いてくれない…」Uber配達員、初見タワマンで受けた対応に不満爆発
- 20. 【ワールドカップ直前】ドコモ光×とくとくBB「熱狂観戦キャンペーン」DAZN申し込みで最大10万円キャッシュバック！全員8.4万円/最大6ヶ月500円など最新キャンペーン解説(新規・転用・事業者変更)
- 1. W杯イラン代表 試合日のみ米滞在
- 2. ベルギー戦 0-3でベルギー敗戦
- 3. 小園海斗が同級生と対決 笑顔も
- 4. DeNA・相川監督が遅延行為で退場
- 5. ヤンキースがイ・ジョンフ獲得?
- 6. 球審が相川監督退場の経緯を説明
- 7. 森下翔太「チームに迷惑かけた」
- 8. ケガを隠していたジャッジに批判
- 9. 久保の思わぬテクニックに笑撃
- 10. 阿部氏辞めてから「雰囲気良好」
- 1. 実刑判決の俳優 文書で近況告白
- 2. 本木雅弘 シブがき隊解散の理由
- 3. 岸谷蘭丸、渋谷のゴミ政策を一喝
- 4. 無印みたいで笑う ドンキに賛否
- 5. 彦摩呂は「ヤバい」健康問題危惧
- 6. 有吉が父として決めていること
- 7. ベッドで何度も…動画が炎上
- 8. 星野源 イメチェン近影公開し大反響「ええええ！？」「ぱっと見誰か」「若返ってる」「メロい」の声
- 9. 歯みがきをしたことがない芸人
- 10. Loppiで障害発生 入金できず悲鳴
- 1. UNIQLO SNSでバズり中の新作
- 2. 彦摩呂 本気の減量に目覚める
- 3. 楽を選んだ結果、海外で養蜂家に
- 4. SNSで異性とやりとりは不倫?
- 5. 45歳男性 年下彼女にポロポーズ
- 6. しまむら購入品「高級感」に絶賛
- 7. 暗号資産の今後 マスク氏警告
- 8. 110円と思えないセリアの小物
- 9. GU「タックインしない着こなし」
- 10. 記憶失った父と向き合うべき理由