日本代表を支えるテクニカルスタッフ。2024年から日本代表のテクニカルスタッフを務める渡邉秀朗氏は1998年生まれの27歳。スタッフ陣の中では最年少だ。主にセットプレーの分析を担当しており、「対戦相手を分析して、前田（遼一）コーチ、下田（崇）コーチ、それぞれセットプレーを担当されているコーチに情報をしっかりと届けて対策していく」ことが主な業務となっている。「自分たちのベースの戦い方やコンセプトはオープン