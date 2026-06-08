サマースプリントシリーズ開幕戦の第３３回函館スプリントステークス・Ｇ３は６月１３日、函館競馬場の芝１２００メートルで行われる。レイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）はＧ１初挑戦だった高松宮記念で５着と健闘。２、３走前のオーシャンステークス、シルクロードステークスでの連続２着がフロックではなかったことを証明したパフォーマンスだった。函館は今回が初めてだが、コース形態が似て