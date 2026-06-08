レースクイーン・の成沢紫音（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のセパレート・コスチューム姿でスーパー耐久・富士24時間レースのクラス優勝を報告した。「S耐24hレース無事完走し、優勝しました1位表彰台を見れて凄く嬉しかったです」と、「SAKAEMOTORSPORTS」チームのSTー5Fクラス優勝を報告。黒＆赤のセパレート・コスチューム姿の写真をアップし「皆さんの応援もありがとうございました物販サイ