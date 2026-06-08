米国の演劇界最高峰の賞「トニー賞」の授賞式が７日（日本時間８日）に米ニューヨークで行われ、お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣が代表取締役を務める「ＣＨＩＭＮＥＹＴＯＷＮ」が共同プロデューサーを務めるブロードウェーミュージカル「Ｃａｔｓ：ＴｈｅＪｅｌｌｉｃｌｅＢａｌｌ」がミュージカル演出賞を受賞した。西野は授賞式を前に、インスタグラムで「まもなく『第７９回トニー賞授賞式』の幕が上がる