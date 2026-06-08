8日午前8時38分ごろにフィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震で和歌山県に津波注意報を発表したことについて、大阪管区気象台は午前11時に緊急の記者会見を開き、海の中や海岸から離れるように呼びかけました。 和歌山県沿岸では、最も早い所で午後０時半に最大で１メートルの高さの津波が到達すると予想されています。 気象台によりますと、フィリピンで今回地震が起きた場所の周辺では、1904年からの126