お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が8日、自身のXを更新。自身が代表取締役を務める「CHIMNEY TOWN」が共同プロデューサーとして参画する舞台「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」が、米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞のミュージカル演出賞、ミュージカル衣装デザイン賞を受賞したことについて感謝を述べた。「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」は、アンドリュー・ロイド＝ウェバーの不朽の名作「キャッツ」を、現