歌手の松山千春（７０）が７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。有名女性ロック歌手から激励を受けたことを明かした。松山は３日、東京国際フォーラムでデビュー５０周年記念ツアー（２０か所２１公演）の東京公演を開催。その会場に「大黒摩季、来てました」と明かした。続けて「摩季も元気だなあ。で、あいつは要はロックなんだよな。ロ