北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告の裁判で、検察は先ほど懲役27年を求刑しました。殺人などの罪に問われているのは内田梨瑚被告です。内田被告は2024年4月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落とし、殺害したとされています。これまで内田被告は殺人などの罪を否認していて、裁判では、