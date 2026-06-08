【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1-0 U-19カナダ代表（日本時間6月6日／パルク・デ・スポール）【映像】痛恨失点が取消！リプレイで判明した疑惑の瞬間U-19日本代表がピンチを脱した“まさかの判定”が話題となっている。カナダに完全に崩されてゴールネットを揺らされたものの、直前のプレーでボールがゴールラインを割っていたとしてノーゴールの判定に。しかし、リプレイではライン上に残っているようにも