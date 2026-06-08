旭川地裁北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の論告求刑公判が8日、旭川地裁（田中結花裁判長）で開かれ、検察側は懲役27年を求刑した。判決は22日。弁護側は監禁罪を認める一方、殺人と不同意わいせつ致死の罪は成立しないとしている。内田被告はこれまでの公判で「殺意は全くありません