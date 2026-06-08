日本代表は7日、キリンチャレンジキャンプ最終日を迎え、U-19日本代表とのトレーニングマッチを行った。ウォーミングアップも含め、報道陣には完全非公開で実施。スコアと得点者のみが公表され、日本代表が2-1で勝利した。得点者は鈴木淳之介と塩貝健人、U-19日本代表は尾谷ディヴァインチネドゥと発表された。FIFAワールドカップ2026に向けた事前合宿は、このトレーニングマッチをもって終了。明日8日にチームベースキャン