ダイヤモンドバックスは7日（日本時間7日）、今年1月に薬物規定に違反したとして、MLB機構から開幕から80試合の出場停止処分が下されたマックス・ケプラー外野手（33）と1年契約を結んだと発表した。ドイツ出身の同外野手は09年に国際FAでツインズに入団し、15年にメジャーデビュー。16年から4年連続で2桁本塁打を放ち、19年には自己最多の36本塁打をマークした。25年にフィリーズに移籍。メジャー通算では1199試合の出場で打