【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19カナダ代表（日本時間6月6日／パルク・デ・スポール）【実際の映像】小競り合い→主審慌てて仲裁の一部始終U-19日本代表のFW浅田大翔が試合終盤、カナダ代表選手と小競り合いに発展。主審が仲裁に入るなどヒートアップしたが、全く動じることなく対応したタフなメンタルに、ファンが反応した。日本は6月6日、モーリスレベロトーナメントの第3戦でU-19カナダ代表と