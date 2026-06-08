プロ麻雀リーグ・ＭリーグのＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツは８日、一部報道で妻以外との女性問題を報じられた渋川難波選手との契約を解除したと公式サイトで発表した。同チームの発表全文は以下の通り。◇◇平素よりＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツを温かくご声援いただき、誠にありがとうございます。先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、報道