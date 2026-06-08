お笑いコンビ、麒麟の川島明（47）が6日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）に出演。ゲスト出演した千鳥・大悟（46）との1対1トークで本音を明かした。川島が「俺1回だけ（1対1で）メシ行ったこと覚えてんねん。2人とも東京に来てたけど、大阪の福島の寿司屋。2人で行ったのよ」と切り出すと、大悟は「ホンマ長いこと、川島さんといますけど。何回もメシ行ってるけど、2人はその1回ぐらいじゃないですか」と返