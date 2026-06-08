アルジェリアサッカー連盟（FAF）は7日、アルジェリア代表を率いるヴラディミル・ペトコヴィッチ監督との契約を2028年7月31日まで延長したことを発表した。現在62歳のペトコヴィッチ監督は現役引退後、母国のスイスで監督をキャリアをスタートさせると、ステップアップを果たしたラツィオでの成功で一気にその名を挙げた。その後は2014年から2021年までスイス代表の指揮官を務め、ボルドーでの指揮を経て2024年2月からアルジェ