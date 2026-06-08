手作りのカレーを手にする内田理事長＝４日、本とジブン研休室平塚市内で空き家を活用して不登校の小中高生とその保護者に居場所を提供しているＮＰＯ法人「本とジブン研休室」が、新たに手作りカレーを利用者に用意する取り組みを始めた。居場所を開く毎週木曜に用意し、１食５０円。同法人は、気軽に居場所へと足を運ぶきっかけになることを期待している。同市城所の居場所は予約不要で出入り自由。畳の和室としゃれたカフェ