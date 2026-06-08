今夏をもってグラビアを卒業すると発表したIカップのグラビアアイドル天木じゅん（30）が8日、Xを更新。最後のグラビア撮影会を終えた思いをつづった。天木は「本日はグラビア卒業撮影会きてくれた方ありがとうございました」と感謝。「始まりから終わりまで暖かい愛に溢れた1日でした。最後の撮影の部が終わった時の拍手は大きくて鳴り止まない、人生で1番の拍手をいただきました」と感激を振り返り、「きっと一生忘れません」