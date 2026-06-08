ドン・キホーテを運営するPPIHは「PPIHグループ 第8回オリジナル商品体感展示会」を開催、今後発売予定の新商品を多数展示した。中にはこの春1号店がオープンした"スーパーみたいで、スーパーじゃない。"がコンセプトの食品強化型業態「驚楽の殿堂 ロビン・フッド」商品も紹介されていた。「PPIHグループ 第8回オリジナル商品体感展示会」に行ってきた○ロビン・フッドのPBは「安・得・速・楽」とひと目で特徴が分かるシリーズ過去