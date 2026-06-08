子どもの教育費とご自身の老後資金、どちらも家計にとっては非常に重要なテーマです。だからこそ、どちらを優先すべきかで迷うことも少なくないでしょう。 そこで、夫婦で年収600万円の世帯を例に、教育費と老後資金のバランスについて考えてみました。 まずは教育費から 教育費は、必要になる時期を先延ばししにくい支出です。老後資金であれば、働く期間を延ばすなど必要となる時期を先伸ばしすることが