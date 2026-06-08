【Chronoscript: The Endless End】 2026年秋 発売予定 集英社ゲームズは、デスクワークス開発による探索型アクションアドベンチャー「Chronoscript: The Endless End」を2026年秋に発売する。 本作は、千年続く"終わりの続きの物語"の中を原稿に囚われた編集者として解き明かす探索型アクションアドベンチャー。原稿用紙に描かれた2D空間と、3D空間として存在する洋