近年増加する水害に備えようと金沢市内で水害を想定した合同訓練が行われました。この訓練はおととしの奥能登豪雨や去年金沢市内で発生した線状降水帯による大雨被害などを踏まえ金沢市駅西消防署と内灘町消防署が合同で行ったものです。河川の氾濫で孤立集落が発生し、数人が溺れているという想定で救出訓練が行われました。隊員たちはゴムボートを素早く組み立てたあと、声を掛け合い水上バイクも使いながら救助活動を行い