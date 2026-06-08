銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、お気に入りの女の子が「目黒蓮」のファンで拗ねるおじさん。○さすがに無理があるおじさんに「好きな芸能人は?」ときかれたら、とりあえず何も考えずおじさんより髪が少なくておじさんより身長が低くておじさんより冴えないおじさんの名前を答えるのがたぶん正解。ところが素直で可愛い女の子ほど素直で可愛いので「目