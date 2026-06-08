お笑いタレントのスマイリーキクチが８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。最近、ＳＮＳ上で横行している新手の商法の手口を紹介している。キクチは「ルパン品」とした高級時計を売り込む投稿を添付。投稿には時計の画像と「対面可能」「郵送一括振り込みのみ」などと記されている。この投稿についてキクチは「盗品＝ルパン品って隠語でＳＮＳで売買を持ちかける手口」と解説。続けて「現金を払ったのに品物が届かないｏｒ偽