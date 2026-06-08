元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が７日、インスタグラムを更新し、体調がすぐれないことを示唆した。「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」と切り出し、「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」と告白。タイで撮られたというプールサイドでの自身の写真を添付した。今月３日に「まだ涼しかった数ヶ月前のタイ」と投稿しており、以前に撮