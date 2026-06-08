一番くじに今秋、上流階級の子息たちが女生徒をもてなす「私立桜蘭高校ホスト部」が登場。このほどA賞のビジュアルが公開され、SNSで話題となっています。𝓝𝓔𝓦𝓢💌✧◦°˚°◦𖹭◦°˚°◦✧一番くじ 桜蘭高校ホスト部〜20th Anniversary〜発売決定✧◦°˚°◦𖹭◦°˚°◦✧ . TVアニメ20