ボーイズグループSEVENTEENの“クリエイティブデュオ”がベールを脱いだ。ディエイトとバーノンによる新ユニットV8が、世界的な“超豪華プロデューサー軍団”と手を組み、K-POP界を揺るがすことを予告した。【写真】V8、圧巻オーラ「原動力はCARAT」6月8日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、V8は来る6月29日、1stミニアルバム『V8』をリリースする。今作は、過ぎ去った時間のなかで経験した彷徨いと混乱、そしてそ