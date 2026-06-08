Hearts2Heartsが、この夏を爽やかに彩る。Hearts2Heartsは、6月22日午後6時に2ndミニアルバム『Lemon Tang』をリリースする。【写真】H2H、原宿で“平成ギャル”に大変身！『Lemon Tang』には、今年2月に公開されたシングル『RUDE!』をはじめ、多彩なジャンルの全6曲が収録される。（画像＝SMエンターテインメント）Hearts2Heartsタイトル曲『Lemon Tang』は、爽やかな「Lemon」と弾けるような味わいや香りを意味する「Tang」を組