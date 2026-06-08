女優ソン・イェジンが、息子と過ごす幸せな日常を共有した。ソン・イェジンは6月7日、自身のSNSに「思い出をひとさじ」という文章とともに、写真と動画を投稿した。【写真】ソン・イェジンの息子、急成長の近況公開された写真でソン・イェジンは、美しい夕焼けに染まる海辺を背景に、息子とともにゆったりとした時間を満喫している。リラックスした服装のソン・イェジンは、息子のそばにしゃがみ込み、わが子を見つめながら明るい