【モデルプレス＝2026/06/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が6月8日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。グループ結成後初めて地上波番組に登場し、メンバーがオーディション参加時の心境を明かす場面があった。【写真】「日プ新世界」デビューが決まったイケメン12