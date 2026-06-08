エスビー食品が手がける「フレッシュハーブティー レモングラス&ミント」が、このほど「モンドセレクション2026」で、最高位の優秀品質最高金賞を受賞した。「レモングラス」と「スペアミント」の香りを活かしたオリジナルブレンドのフレッシュハーブティーで、通販を中心に展開している製品だ。内容量は350mlで、希望小売価格は税別180円。同社のフレッシュハーブ事業の中で契約農家が栽培したハーブのうち、形が不揃いなどの