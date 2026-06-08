サッカー韓国代表キャプテンのFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）とともに4度目のワールドカップに臨むGKキム・スンギュ（FC東京）が、決戦の地で意気込みを語った。キム・スンギュは6月8日（日本時間）、韓国代表の北中米W杯期間のベースキャンプ地であり、グループステージ第1〜2節を戦うメキシコ・グアダラハラ近郊サポパンのチバス・ベルデ・バジェで行われた練習を前に報道陣の取材に応じた。【写真】キム・スンギュのモデル