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香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたバレーボールの準々決勝の結果です。 ■バレーボール（男子）準々決勝 高松工芸2‐0琴平 寒川2‐0坂出工 多度津2‐0坂出 英明2‐0丸亀 ■バレーボール（女子）準々決勝 高松南2‐0高松西 四学香川西2‐1丸亀城西 高松商2‐0坂出商業 英明2‐0丸亀