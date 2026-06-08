【冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.】 10月 発売予定 価格：36,800円 PINK CHARMは、フィギュア「冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」を10月に発売する。価格は36,800円。 本製品は、イラストレーターのNidy-2D-氏がデザインするオリジナル武装メイドシリーズ「冥途武装」より、2人目のメイド「Blade」を1/6スケー