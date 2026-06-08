今日8日の午後は次第に全国的な雨となり、激しい雨の降る所もあるでしょう。また、北日本を中心に風が強まり、北海道は明日9日にかけて大雨のおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。雨雲レーダーの様子日本海と東シナ海の雨雲の動きに注目今日8日は、沖縄と奄美では梅雨前線の影響で雨の降ったりやんだりする所が多く、夜は局地的にカミナリを伴って激しく降るでしょう。九州から近畿、北