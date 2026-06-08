【新華社北京6月8日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は8日午前、特別機で北京を出発した。朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長の招きに応じ、同国を国賓として訪問する。習氏の彭麗媛（ほう・れいえん）夫人、蔡奇（さい・き）中国共産党中央政治局常務委員・中央弁公庁主任、王毅（おう・き）中国共産党中央政治局委員・外交部長らが同行している。