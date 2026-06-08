静岡市清水区の清水港では、清水海上保安部が第一警戒体制を取って巡視船で注意を呼びかけ、港内での荷物の積み下ろしを中止させています。清水で想定される津波の最大波は1メートル、第1波の到達は午後1時頃と予想されています。満潮は午前10時1分で、まだ潮位の高い状態です。静岡県によりますと、沼津市が「避難指示」を発令して海や河口から離れるよう呼びかけているほか下田市が「高齢者等避難」を発令しスポーツセンターに避