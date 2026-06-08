アメリカのトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、報復攻撃をしないよう要請していたことがわかりました。アメリカのニュースサイト・アクシオスは7日、トランプ大統領がネタニヤフ首相と電話会談したと伝えました。トランプ氏は、この中でイランへの報復攻撃を行わないよう求めたとしています。アクシオスは、ネタニヤフ氏はこれに反論したものの、攻撃の自制には事実上同意したと伝えていました。また、トラ