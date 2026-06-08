サッカー日本代表初のドキュメンタリー映画『ONE CREATURE』が6月5日に公開された。北中米ワールドカップの開幕を目前に控え、日本代表への関心が高まる中、作品そのものにも注目が集まっている。カタールW杯後の1287日に迫る筆者は、公開に先立つ6月1日、東京都内で行われた特別試写会を取材した。試写会には、日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長や岸枢宇己監督らが登壇。宮本会長は作品について、「後世にも残っていくような