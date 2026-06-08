稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、規格外の財力を持つ3人のセレブママの豪華な暮らしに迫った。【写真】安田衣里さんの東京・田園調布にある6LDKの大豪邸番組前半には、夫と不動産運営やM＆A事業を手掛ける安田衣里さんが登場。東京・田園調布に構える6LDKの大豪邸を公開した。自