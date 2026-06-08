イランがイスラエルを複数の弾道ミサイルで攻撃しました。4月の停戦合意以降、初めてです。これに対し、さきほどイスラエル軍もイラン国内を空爆するなど、攻撃の応酬が続いています。イスラエル軍は7日、レバノンの親イラン武装組織ヒズボラがイスラエル領内を攻撃したとして、レバノンの首都ベイルート郊外の拠点を攻撃しました。これに対しイランは7日、停戦合意に違反したとしてイスラエルに弾道ミサイルを発射したと明らかに