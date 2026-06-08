俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜深1：00〜深1：30）に出演。「MEGUMI」と名前がついたいきさつを明かした。MEGUMI、39歳で気づいた「やめたら“若見え”」したもの占い師・星ひとみ氏が占い、「MEGUMIって名前がめちゃくちゃ良くて。トップに必ず立つ。戦いに勝つ。金をつかむ」と診断。MEGUMIは「しゃーやったー！」