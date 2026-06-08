現在、津波注意報が出ている沖縄県那覇市から、沖縄テレビの譜久村司記者が中継でお伝えします。沖縄県那覇市の高台にある公園からは海も見えるのですが、今のところ海面に目立った変化は見られません。現在、沖縄本島地方や宮古島・八重山地方に津波注意報が発表されていて、沖縄本島地方では、午前11時半ごろに高さ1メートルの第一波が到達すると予測されています。現在、県立高校の生徒には帰宅指示が出ています。公園に避難し