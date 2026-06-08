去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、木原官房長官は8日、「政府としてコメントは控える」と述べました。先の衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題では、週刊文春が、高市総理の公設秘書と動画を作成した男性のやり取りとされる音声を有料会員向けに公開しています。また、共同通信も“総裁選