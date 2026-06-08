北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして、殺人などの罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が8日、旭川地裁で開かれ、検察側は懲役27年を求刑した。