8日朝に発生した地震の影響で、フィリピンではこれまでのところ少なくとも1人が死亡し、4人がケガをしています。震源に近いフィリピンのミンダナオ島では、小学校の校庭で式典が行われているさなかに大きな揺れが発生し、屋根が倒壊する瞬間が捉えられています。子どもたちが逃げる様子などが映っていますが、今のところけが人の情報は入っていません。AFP通信によりますと、この地震の影響でフィリピンで多くの建物が倒壊し、少な